Грузинские фотокоры признались в шпионаже

Фотограф МИД Грузии Гия Абдаладзе, арестованный 7 июля по обвинению в шпионаже, дал сегодня признательные показания, сообщает ИТАР-ТАСС.

Об этом заявили журналистам его адвокаты. При этом они отметили, что "за 10 минут до дачи показаний он нам заявлял, что не совершал преступления".

7 июля вместе с Абдаладзе были арестованы фотограф пресс-службы президента Ираклий Геденидзе и фотокорреспондент Европейского пресс-фотоагентства Зураб Курцикидзе. Всем им было предъявлено обвинение "в предоставлении информации организации, действующей под прикрытием спецслужбы одного из иностранных государств".

Ранее признательные показания дали и Геденидзе, и Курцикидзе.