Президент Янукович поздравил канцлера Меркель с днем рождения

Президент Виктор Янукович поздравил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения и заверил, что в Украине высоко ценят ее вклад в развитие украинско-германских отношений, действенную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и дружескую помощь на пути реализации масштабных реформ, сообщает пресс-служба главы государства.



Янукович подчеркнул, что Украина останется надежным и ответственным партнером Германии в деле построения общего пространства демократии и благосостояния в Европе отметил, что будет рад и в будущем сотрудничать с Меркель для углубления двусторонних отношений между странами.

"С удовольствием вспоминая наши предыдущие встречи, надеюсь на продолжение плодотворного диалога уже вскоре", - добавил Президент.