Ассоциация с ЕС чревата либо крупным поражением, либо величайшей победой

Даже при лучшем сценарии развития событий по заключению договора об ассоциации с ЕС, Украине удастся лишь вернуться к привычному многовекторному балансированию — формату, который никак нельзя назвать удачным для государства, подобного нашему, говорится в статье, опубликованной в ZN.UA.

В то же время затягивание процесса переговоров или их срыв самым негативным образом отразятся и на внутриполитических позициях Президента, многократно подчеркивавшего приоритетность евроинтеграционного курса, и (в еще большей степени) на и без того слабых возможностях Украины отстаивать свои интересы на международной арене. Провал переговоров и срыв подписания Соглашения приведет к нарастанию невыгодной для Украины несбалансированности в отношениях с ЕС и, с другой стороны, к дальнейшему ослаблению возможностей нашей страны в отношениях с Россией. Ухудшены будут и позиции Украины по широкому кругу общеевропейских вопросов.

Но и подписание Соглашения об ассоциации нельзя представлять как большую внешнеполитическую победу, использовать его для выравнивания дисбалансов в отношениях с ключевыми геополитическими игроками.

Только понимание работы механизмов, скрытых в документе (в том числе на основании изучения опыта других стран-партнеров ЕС), готовность на практике внедрять европейские стандарты и подходы в различных сферах общественной жизни, а также способность частично компенсировать асимметрию в отношениях с ЕС смогут превратить Соглашение в настоящую внешнеполитическую победу.