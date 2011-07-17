Литвин: Украина и Россия должны сохранять и использовать свои связи

Председатель Верховной рады Владимир Литвин выступает за развитие взаимовыгодных и прагматичных отношений между Украиной и Россией. "У нас должны быть прагматичные, взаимовыгодные отношения", - сказал он в интервью парламентскому телеканалу "Рада", которое транслировалось в воскресенье, сообщает Интерфакс-Украина.

Спикер считает, что говорить слова о братстве, вечной дружбе – это значит "не понимать современных процессов и это свидетельствует о нежелании реально договариваться о сотрудничестве". Он подчеркнул, что у России и Украины есть свои интересы и там, где они совпадают, надо сотрудничать: "Там, где есть расхождения, надо посмотреть, как мы их можем преодолеть. А там, где у нас разные точки зрения, разные подходы, разные позиции – не надо пытаться переломить друг друга, а надо просто жить и работать".

В настоящее время и Россия, и Украина должны направлять энергию на то, чтобы сохранить имеющиеся связи, стремиться сделать так, чтобы использовать их с большей пользой и не ностальгировать о том, что "кто-то что-то потерял или кто-то у кого-то собирается что-то захватить", - сказал он.

В то же время Литвин не является сторонником высказываний отдельных политиков о том, что если на территории Украины находится Черноморский флот РФ, это означает, что страна не имеет полного суверенитета. "Вы посмотрите на европейские страны, самые развитые страны, на территории которых стоят американские базы", - пояснил он.