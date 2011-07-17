В Крыму большинство населения - за независимость Украины

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), в Крыму хотят отгородиться от России визами и таможнями всего 5%, а желают жить в независимом, но дружественном России государстве 66%, — вместе получается, что независимость Украины поддерживают 71% крымчан. А за то, чтобы объединиться с Россией в единое государство (фактически против государственной независимости Украины) высказываются 27%. В 1991 году в Крыму за независимость Украины проголосовало 36,6% взрослого населения, а против — 28,5%.

«Если учесть, что среди крымчан наибольший процент этнических русских, имеющих в России родственников, то можно предположить, что они получают больше информации о положении дел там, чем жители восточных областей, и меньше склонны к объединению с Россией, не желая, по-видимому, установления у нас таких же порядков», — цитирует ZN.UA. президента КМИС Валерия Хмелько.

В Харьковской области за то, чтобы у нашей страны были с Россией закрытые границы, с визовым и таможенным контролем, высказываются лишь 1,1% респондентов, в Донецкой — 3,3%, в Луганской — 1,5%. Объединиться с Россией в одно государство хотели бы 35,5% опрошенных в Харьковской области, 40,0% — в Луганской и 34,7% — в Донецкой.