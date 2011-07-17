Янукович поздравил горняков и металлургов

Президент Украины Виктор Янукович поздравил работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Януковича, "развитие металлургического комплекса Украины определяет динамику и качество промышленного роста, вносит значительный вклад в укрепление экономики страны. Государство ожидает от отрасли освоения самых прогрессивных технологий, внедрения последних достижений науки и производства продукции, отвечающей международным требованиям".

"Совместными усилиями мы сможем сполна использовать потенциал отечественной горно-металлургической отрасли, вывести ее на лидирующие позиции на мировом рынке металла", - уверен Президент.