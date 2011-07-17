Суда типа "Булгарии" запретили использовать. До выяснения

Министерство транспорта России наложило запрет на использование судов по типу «Булгарии», который продлится до выяснения причин катастрофы, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на главу Минтранса Игоря Левитина.

Министр сообщил также, что судьба самого судна «Булгария» также не определена, не уточнив, сколько времени понадобится экспертам на то, чтобы принять окончательное решение по этому вопросу. Теплоход «Булгария» был построен в 1955 году, очевидцы отмечали, что он был в ужасном техническом состоянии, а президент Дмитрий Медведев, говоря о кораблях подобного типа и срока эксплуатации, использовал слово «ржавая посудина».

Сегодня эту «ржавую посудину» и будут вытаскивать из воды – она лежит на 20-метровой глубине. Перед самой операцией водолазы должны были вновь обследовать судно – в поисках оставшихся под водой тел. К судну крепят воздушные подушки, которыми и собираются поднять его к поверхности. Пропавшими без вести до сих пор числятся 15 человек, их ищут не только в помещениях теплохода, но и по береговой линии всего Куйбышевского водохранилища.

Сегодня же глава МЧС Сергей Шойгу наградил спасателей его ведомства и экипаж теплохода «Арабелла» за спасение людей, сумевших выбраться из «Булгарии». Как известно, после крушения корабля 10 июля выжили лишь 79 человек из 208.