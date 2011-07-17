Грузия раскроет детали дела фотографов-шпионов

Детали следствия по делу задержанных по обвинению в шпионаже фоторепортеров, в том числе — допроса одного из арестованных, фотографа МИД Грузии Георгия Абдаладзе, будут обнародованы в понедельник, заявила Главная прокуратура Грузии. Об этом сообщает ZN.UA. со ссылкой на агентство Новости-Грузия.

Напомним, фотограф пресс-службы президента Грузии Ираклий Геденидзе, его супруга, фотограф Натия Геденидзе, фоторепортер европейского фотоагентства EPA Зураб Курцикидзе и фотограф Георгий Абдаладзе, который работал в издании «Алиа Холдинг», сотрудничал по контракту с МИД Грузии и был стрингером Associated Press, были задержаны департаментом контрразведки МВД Грузии 7 июля по обвинению в шпионаже. Трое – Абдаладзе, Геденидзе и Курцикидзе были помещены в предварительное заключение, а Натия Геденидзе освобождена под залог в 10 тысяч лари (около 6 тыс. долларов).

Все фоторепортеры уже признали свою вину.

МВД Грузии обвиняет фоторепортеров в сотрудничестве с ГРУ Минобороны России. В качестве центральной фигуры по данному делу называется Курцикидзе, который, по данным следствия, был связан с сотрудниками ГРУ — Анатолием Синицыным и Сергеем Окроковым, которые разыскивались правоохранительными органами Грузии за шпионаж. По данным МВД, Геденидзе и Абдаладзе передавали Курцикидзе за денежное вознаграждение материалы, содержащие секретную информацию.

Министерство распространило признательные показания Ираклия и Натии Геденидзе, записи телефонных переговоров Курцикидзе с Абдаладзе, и Ираклием Геденидзе, а также частичное изображение секретных материалов, обнаруженных у задержанных.