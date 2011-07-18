В сирийском городе Хомс за сутки погибли не менее 30 человек

В городе Хомс в центральной части Сирии за последние 24 часа в ходе столкновений между сторонниками и противниками президента Башара Асада погибли не менее 30 человек. Об этом сообщил представитель базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека Рами Абдель Рахман, сообщает Радио свобода.

По его словам, беспорядки начались после того, как расчлененные тела похищенных на прошлой неделе трех сторонников режима Асада в субботу были переданы их родственникам.

В Сирии с начала антиправительственных демонстраций с требованием отставки президента Башара Асада в марте погибли не менее полутора тысяч человек.