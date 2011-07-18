Ливийские повстанцы наступают на Брегу

В Ливии повстанцы ведут бои с силами Муамара Каддафи в жилых районах портового города Брега на востоке страны, сообщает Радио свобода.

Наступление повстанческой армии на Брегу продолжается уже несколько дней – несмотря на мощный артиллерийский огонь со стороны удерживающих город правительственных войск.

В воскресенье погибли три бойца повстанческих сил, еще 96 человек были ранены. Общие потери повстанцев при наступлении на Брегу составили 15 человек убитыми. Союз НАТО заявил, что следит за развитием событий по всей стране, в том числе и в районе Бреги.