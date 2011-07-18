Турчинов: Суд над Тимошенко начали летом не случайно

Народный депутат от БЮТ Александр Турчинов уверен, что суд над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко не случайно начали именно в средине лета. Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

«Безусловно не случайно выбрано время летних каникул, летней жары, когда большинство людей думает про то, как оздоровить своих детей, как немного самим отдохнуть, или как получить возможность перезимовать эту зиму в условиях, когда ежедневно растут цены на продукты питания. То есть надеются, что именно огороды помогут им реально выживать в существующих условиях. Именно для этого и выбрано время такого процесса», - заявил Турчинов.

Напомним, Турчинов уверен, что Тимошенко не будет осуждена.