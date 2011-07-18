Украинская диаспора замешана в скандале с британским таблоидом

Двое журналистов украинского происхождения замешаны в скандале вокруг закрытого на прошлой неделе британского таблоида News of the World.

Информацию для таблоида, предположительно, получали незаконным путем с помощью прослушки телефонов и взламывания электронных почт знаменитостей и политиков, пишет KyivPost.

Два источника подтвердили, что бывший старший редактор издания Алекс Марунчак и журналист Грег Мискив - представители украинской диаспоры в Британии.

По сведениям британской телепередачи BBC Panorama, Марунчак платил частному детективу, чтобы перехватить письма, отправленные с компьютера офицера британской разведки.

Сам Марунчак обвинения отрицает.

Мискив также замешан в уголовных делах, согласно сведениям британских СМИ. В 2005 году он подписал контракт о предоставлении услуг по «информированию» на 105 тысяч фунтов стерлингов с частным детективом Гленом Мюлькером.

Позже детектива арестовали за прослушку телефонов принцев Уильяма и Гарри, но журналисту удалось избежать юридических преследований, пишет газета The Telegraph.

Основной задачей украинских коллег в газете был сбор новостей. Когда Алекс и Грег не хотели, чтобы коллеге знали, над какими статьями они работают, они разговаривали по-украински.

Кроме журналистики, Марунчак и Мискив также вели совместный бизнес по импорту украинской водки в Британию, пишет The Telegraph.

News of the World, британский таблоид с 168-летней историей, был закрыт из-за скандала с прослушиванием телефонов родственников убитой девочки, погибших в Афганистане солдат и жертв теракта в Лондоне, случившегося в 2005 году.

Таблоид печатал сенсационные новости о политиках и знаменитостях. Газета принадлежала корпорации Руперта Мердока News Corp.