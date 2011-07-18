На дефолте США карикатуристы могут неплохо заработать

Угроза технического дефолта в США из-за непримиримых разногласий политических сил в конгрессе по поводу увеличения размера госдолга, налогового пресса на наиболее состоятельных граждан и социальной помощи для самых уязвимых групп, вызывает недовольство американцев и разочарование обеими партиями - как Республиканской, так и Демократической.

Потенциально США после 2 августа могут объявить технический дефолт, если конгресс не проголосует за повышение «потолка» госдолга на 2,4 триллиона долларов с ранее определенного конгрессом лимита в 14,3 триллиона долларов. Крупнейшие рейтинговые агентства пригрозили возможным снижением суверенного рейтинга США, пишут РИА "Новости".

Пока весь деловой мир настороженно следит за развитием диалога между Республиканской и Демократической партиями, символами которых в США считаются слон и осел, а американцы гадают, как это скажется на их личном кармане, и только для карикатуристов нарисовалась еще одна тема любимого дела.

Слон и осел изо всех сил поливают друг друга из брандспойтов, не обращая внимания на пламя, пылающее за их спинами. Такой увидел ситуацию в конгрессе Дейв Грэйнлэнд, разместивший свою работу на сайте Politicalcartoons. Политическая непримиримость, совпавшая с началом нового избирательного цикла, поставила на карту финансовую репутацию США, государственные облигации которой даже в самые трудные времена финансовых кризисов расценивались как спасительная гавань в бушующем океане.

«Я думаю, нам нужно поменять команду идиотов в Вашингтоне. Эти безответственные клоуны совсем не заботятся ни о стране, ни о людях, которые их избрали и платят им заработную плату. Для них главное - быть переизбранными. Пора изгнать этих лживых прохвостов», - призывает на форуме CNN Том из Техаса.

Президент США Барак Обама назвал пятницу 22 июля последним сроком «долгового ультиматума» - к этому дню конгресс должен принять окончательное решение по бюджетному пакету и поднять потолок федерального долга, чтобы не вызвать негативных последствий в экономике страны. Однако пока на принципиальные уступки никто не идет.

«Игра в мигалки» - оценивает ситуацию художник Дэрил Кейгл на сайте MSNBC: вспотевшие слон и осел уперлись лбами, вперились взглядами друг в друга и выжидают, кто моргнет первым.

Никто в США не верит, что дело может дойти до объявления технического дефолта, когда выплаты расходной части бюджета будут автоматически сокращены на 40%, однако пугающая картина уже вырисовывается. Большинство мастеров карикатурного жанра видят экономику США падающей с обрыва - будь то автобус с пассажирами, локомотив или старушка в инвалидной коляске. Ибо перспектива выплаты многих социальных пособий в такой ситуации остается туманной.

«Они (конгрессмены) словно пасуют мяч, играясь друг с другом, а заодно и с американским народом. Тем временем остальной мир смотрит на них как на сумасшедших. Очень плохо, что мы не можем погнать их до завершения срока полномочий - они больше создают проблем, чем решают», - еще одно довольно типичное мнение в сегодняшней американской блогосфере.

Мир животных в политической карикатуре на злобу дня представлен не только двумя животными, олицетворяющими двупартийную правящую систему США. Есть тут и гигантский тростниковый медведь панда, у которого для полной ясности на животе написано «Китай». Он представлен в образе домовладельца, грозно стучащего в дверь квартиросъемщика, задолжавшего по платежу. Китай, как известно, является самым крупным держателем гособлигаций США, и Пекин официально призвал Вашингтон к более ответственной политике перед лицом международных инвесторов.