Янукович намерен создать комиссию по предупреждению пыток

При Президенте Украины будет создана общественная комиссия по предупреждению пыток, сообщила правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская в интервью радио «Свобода».

«На сегодняшний день разработан проект указа Президента о создании специальной общественной комиссии при Президенте Украины по предупреждению пыток…Этой комиссии будут предоставлены полномочия и возможности заходить в любое место лишения свободы для того, чтобы проверить состояние соблюдения прав заключенного в этом месте. Этой комиссии будет предоставлена возможность предоставлять всему обществу отчет о результатах своей деятельности», - сказала она.

В.Лутковская отмечает, что в состав комиссии войдут только представители общественных организаций.

При этом она предложила свою кандидатуру на пост исполнительного секретаря комиссии.