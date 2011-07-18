Сегодня в Египте заработает новое правительство

В Египте сегодня будет приведен к присяге новый кабинет министров, сообщает УКРИНФОРМ.

Должностную присягу будет, в частности, принимать и фельдмаршал Мохамед Хуссейн Тантави, глава Высшего совета вооруженных сил, к которому руководство страной перешло после отставки в феврале президента Хосни Мубарака.

В новом составе правительства сменятся как минимум 15 министров, в том числе министры иностранных дел, финансов, торговли и промышленности. Ожидается, что министр внутренних дел Мансур аль-Иссави, сохранит свой портфель.

В сентябре этого года Высший совет вооруженных сил должен провести в Египте парламентские выборы. Позднее будут проведены выборы нового президента страны.