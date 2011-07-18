Украина вошла в пятерку по числу обращений в Европейский суд по правам человек

Украина занимает пятое место по числу обращений в Европейский суд по правам человека. Об этом заявила правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская, сообщает радио «Свобода».

«У нас недавно состоялось такое важное событие - к нам приезжал президент Европейского суда по правам человека, который привез последнюю статистику. И соответственно, по этой статистике, мы пятые по количеству обращений», - сказала она.

Но это, как считает Лутковская, «является показателем того, что у нас не скрывается информация о возможности обращения к Европейскому суду по правам человека. Это очень хорошо».

«Но у нас, к сожалению, до сих пор иногда происходят еще и такие случаи, когда Европейским судом по правам человека пугают судью, начиная с суда первой инстанции, в случае, когда слушается дело о разводе. У нас такое тоже бывает», - добавила Лутковская.

В то же время, у нас есть другой показатель. Показатель количества неприемлемых заявлений. Признаются неприемлемыми сразу самим Европейским судом по правам человека, которые даже не доходят до правительства Украины. Этот показатель является очень высоким. Это означает, что в данном случае качество подготовленных заявлений является настолько низким, что Европейский суд по правам человека сам определяет: или не было нарушение, или не соблюдены требования приемлемости этих заявлений к рассмотрению, и соответственно сам возвращает эти заявления заявителю, не рассматривает далее, подчеркнула Лутковская.