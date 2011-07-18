Сомалийским детям доставлена первая партия продовольствия

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ доставил груз с продуктами первой необходимости и лекарствами в город Байдоа, расположенный к северо-западу от столицы страны Могадишо.

Партия продовольствия для голодающих детей прибыла по воздуху в Сомали впервые после того, как боевики-исламисты, контролирущие значительную часть страны, ослабили запрет на поставки гуманитарной помощи, пишет УНИАН.

Пресс-секретарь ЮНИСЕФ сообщила, что исламистская боевая группировка «Аль-Шабааб» предоставила гарантии свободного доступа гуманитарным миссиям. Если доставка первой партии помощи пройдет благополучно, в ближайшее время последуют новые рейсы.

По данным экспертов, ситуация в стране находится на грани голода. За последние 60 лет страны Африканского рога страдают от сильнейшей засухи.