Литвин: территориальные претензии не должны вызывать страха

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин убежден, что Украина должна «очень резко» реагировать на посягательства на ее территориальную целостность.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада», отвечая на вопрос о том, что за время существования Украины как независимого государства были посягательства на части ее территории и со стороны России - на остров Коса Тузла, и со стороны Румынии - на остров Змеиный.

«Когда выдвигают претензии в территориальном плане, и включительно с такими претензиями выступают официальные чиновники, то, с одной стороны, это является свидетельством того, что пытаются использовать во время политических кампаний эту идею, а с другой стороны это объясняется тем, что Украина, судьба украинского народа имеет очень сложная, потому что территориальные образования нынешней Украины в свое время находились в других государственных образованиях», - сказал В.Литвин.

В то же время он отметил, что подобные этапы истории переживали и другие государства. «Нет стран с идеальной выкройкой», - добавил спикер.

По его мнению, украинцам нужно спокойно относиться к территориальным претензиям, не «рефлексировать на определенные призывы, потому что это проверка нашей реакции».

По словам В.Литвина, если такие претензии выдвигают официальные чиновники, то «нужно реагировать очень резко, очень серьезно, используя весь арсенал, который есть в Украине, и не только дипломатический, но и международный». «Я думаю, что у нас достаточно сил и возможностей для того, чтобы прекратить такие разговоры», - подчеркнул он.

При этом председатель ВР заметил, что иногда в вопросе отстаивания своей территориальной целостности Украина демонстрирует определенную выборочность. «Если с такими заявлениями выступает страна, которая является членом НАТО и ЕС, то некоторых украинских чиновников, которые даже за заработную плату должны занимать соответствующую публичную позицию, как будто-то заклинивает», - сказал он.

По его убеждению, когда выдвигаются территориальные претензии, для Украины «не должно быть авторитетов, не должно быть страха». Он убежден, что в таких вопросах власть поддержит украинское общество и граждане.