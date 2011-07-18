Печерский суд сегодня продолжит рассмотрение дела Тимошенко

Печерский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение по существу уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко.

Начало заседания - 11.00.

Напомним, утром 15 июля председательствующий на судебном заседании судья Родион Киреев удалил на одно судебное заседание Ю.Тимошенко, обвинив ее в неуважении к суду.

В свою очередь, сторона государственного обвинения заметила, что после объявления обвинительного заключения и заслушивания сути гражданского иска предусматривается разъяснение их сути подсудимой. Поэтому в заседании Печерского райсуда был объявлен перерыв до 18 июля.