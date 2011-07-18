США и Южная Корея проведут совместные военные учения

США и Южная Корея в августе проведут ежегодные совместные военные учения. По словам командующего войсками США в Южной Корее генерала Джеймса Трумэна, на учениях будет отрабатываться взаимодействие вооружённых сил двух стран, сообщает радио «Свобода».

Северная Корея обычно называет подобные совместные учения «репетицией войны».

Положение на Корейском полуострове обострилось в марте прошлого года, когда Сеул обвинил Северную Корею в потоплении своего корабля и гибели 46 южнокорейских моряков. Северная Корея отвергла обвинения, но спустя полгода обстреляла южнокорейский остров, погибли четыре местных жителя.