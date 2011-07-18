Нельсон Мандела сегодня отпразднует 93-й год рождения

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Нельсон Мандела, бывший президент Южной Африки, лауреат Нобелевской премии мира, сегодня отмечают 93-й день рождения, сообщает радио «Свобода»

Благотворительный Фонд Нельсона Манделы призвал жителей Южной Африки отметить этот день добровольной работой в течение 67-ми минут - по числу лет, которые Мандела посвятил политической борьбе против апартеида. Почти 30 лет он отсидел в тюрьме.

Более 12-ти миллионов южноафриканских школьников одновременно спели сегодня поздравительную песню, специально написанную ко дню рождения Нельсона Манделы.

После ухода на пенсию в 2004 году состояние здоровья бывшего президента требует постоянного медицинского наблюдения. Мандела редко появляется на публике. Сегодняшний день, как сообщается, он проведёт в кругу семьи.

фото: vesti.kz