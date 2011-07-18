"Регионал" хочет создать "моральную Библию"

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Народный депутат Украины от Партии регионов Вадим Колесниченко на следующей сессии Верховной рады Украины, планирует начать работу по реализации проекта постановления парламента о правах и обязанностях гражданина. Об этом политик сказал, комментируя рабочие планы на следующую сессию ВРУ, пишет УНН.

"Хочу начать активную работу по реализации проекта постановления Верховной рады о правах и обязанностях гражданина, это так называемый моральный кодекс гражданина Украины. Это очень важный документ, ведь сегодня Украина превратилась в страну потребления и духовность почти исчезла. Это вопрос очень серьезный и требует серьезного обсуждения ", - подчеркнул Колесниченко.

Он также добавил, что был моральный кодекс коммунизма, который был моральной Библией для государства. "Но коммунисты исчезли и моральные принципы общества рассыпались, поэтому их нужно пропагандировать", - подчеркнул он.

Напомним, что Колесниченко пообещал защитить украинцев от "мажоров". Он считает, что социальное явление, которое у нас в стране называют "мажорством", не имеет политической окраски, поэтому, если среди таких "мажоров" окажутся члены ПР, наказание для них будет еще более серьезное.