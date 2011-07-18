Поиски жертв катастрофы «Булгарии» не прекращаются

Поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане не прекращаются, сообщает РИА «Новости».

По-прежнему числятся пропавшими 15 человек. Найдены и опознаны тела 114 погибших. 79 удалось спастись.

Продолжается и операция по подъему «Булгарии» со дна Волги, которая началась в воскресенье. Сейчас завершается постановка судна на киль, после чего под него заведут металлические полотенца, затем немного приподнимут, задраят иллюминаторы и откачают воду. Вчера при подготовке к подъему оборвалась одна из строп, однако, судно сохранило положение.

Сегодня к месту, где 10 июля затонула «Булгария», прибыло специальное оборудование на случай разлива топлива.