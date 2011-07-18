Дела Луценко и Тимошенко могут рассматривать в Евросуде до 5 лет

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Рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека может занять от полугода до пяти лет. Об этом заявила правительственная уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская, сообщает радио «Свобода».

При этом на вопрос, сколько времени займет рассмотрение в Европейском суде жалоб экс-премьера-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, уполномоченная ответила: «Это загадка для меня тоже».

Говоря о деле Луценко, которое в Евросуде получило статус приоритетного рассмотрения, Лутковская отметила, что «суд в данной ситуации не ограничен никакими сроками».

Комментируя данные СМИ, что решения по делу Луценко точно не будет до конца года, Лутковская сказала: «Думаю, в среднем где-то так».

«Когда именно будет подготовлено ​​это дело? Это зависит от множества обстоятельств. По процедуре, которая является нормальной в Европейском суде по правам человека, после того, как заявление направляется правительству на коммуникацию, правительству предоставляется определенное время на то, чтобы ответить на это заявление. Пишется позиция правительства, направляется в Европейский суд по правам человека» - заявила Лутковская.