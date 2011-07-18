В Кабуле смена командования

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В Кабуле состоялась официальная церемония смены командующего войсками НАТО в Афганистане. Бывший командующий генерал Дэвид Петреус, назначенный на пост директора ЦРУ, передал полномочия генералу Джону Аллену, сообщает Радио Свобода.

Смена командующего войсками НАТО произошла через несколько часов после убийства в Кабуле советника президента Афганистана Хамида Карзая. Ответственность за убийство взяли на себя талибы.

Несколькими днями ранее в Кандагаре был убит брат президента страны, являвшийся известным политиком. Вместе с тем, в воскресенье в центральной провинции Бамиан войска НАТО начали передавать правительственным войскам ответственность за поддержание безопасности.

фото: svobodanews.ru