От дефолта США во многом пострадает и Украина- эксперты

18 июля 2011, 11:32

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На пошлой неделе президент США Барак Обама обратился к Конгрессу с просьбой как можно скорее договориться о бюджетном дефиците. Если американские законодатели не примут закон об увеличении лимита госдолга, то 2 августа наступит технический дефолт - правительство США не сможет финансировать свои долговые обязательства, что может привести к новому витку мирового экономического кризиса. Однако одним увеличением лимита проблему не решить, уверены аналитики, пишут «Подробности».

США – сильнейшее государство мира, сейчас переживает далеко не лучшие времена. Первая экономика мира, объем ВВП в 14,772 триллиона долларов – это всего лишь одна сторона медали. На другой – госдолг подбирающийся в плотную к ВВП – на середину мая он составлял 14,294 триллиона долларов. Глава Минфина США Тимоти Гайтнер 16 мая заявил, что его ведомство начало принимать меры для предотвращения дефолта. Так, власти приостановили взносы в два крупнейших госфонда – Пенсионный фонд госслужащих и Фонд социального обеспечения по инвалидности. По мнению Гайтнера эти меры позволят США избегать дефолта до 2-го августа. Если после этого срока законодатели не повысят потолок госдолга, страну ожидает технический дефолт. И по сравнению с ним кризис 2008 года – сущие пустяки.

«Дефолт может вызвать более серьезный финансовый кризис, чем тот, после которого страна только сейчас начинает восстанавливаться», - заявил Гайтнер.

«Достижение потолка долга должно стать для политиков сигналом того, что пришло время задуматься о сохранении доверия к США», - заявил тогда же директор Национального экономического совета Джин Сперлинг. Несмотря на то, что, по словам вице-президента Джо Байдена, контуры соглашения между конгрессменами из Республиканской и Демократической партии к середине мая «вырисовывались», соглашение между двумя политсилами так и не было достигнуто. В результате Обама в который раз напомнил Конгрессу США – на карту поставлена безопасность не только их страны, но и всего мира.

Так, обращение Обамы к Конгрессу поддержала и новоназначенная глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Я не могу представить даже на секунду, чтобы США объявили дефолт. Если конгрессмены не придут к согласию, это будет настоящим шоком и плохой новостью для экономики США, и, безусловно, поставит под угрозу стабильность мировой экономики», - беспокоится глава МВФ.

По ее словам, дефолт США приведет к разочарованию участников долговых рынков, а значит и к резкому росту стоимости облигаций и понижению рейтингов стран-эмитентов. Лагард прогнозирует «по-настоящему неприятные последствия» не только для США, но и для мировой экономики в целом. Глава МВФ знает, что говорит: так, если американцы заявят о дефолте, грядет падение мировой экономики, которая зависит от американского потребления. В частности, пострадает и Украина. При этом, имеется в виду не только государство, но и частный сектор. США являются одним из основных потребителей украинского металла, химпродукции и продукции машиностроения. «Спрос на эти товары сильно упадет и в результате ситуация в нашей стране будет хуже, чем в Штатах. А внутренний рынок у нас очень слабый, чтобы справиться с ситуацией», - говорит директор Центра социально экономических исследований «CASE Украина» Дмитрия Боярчука.

Старший сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук тоже не оптимистичен. «Последствия будут очень негативные. Будет нестабильность на мировых рынках, что в свою очередь негативно отразится на Украине в той мере, в которой Украина зависит от внешнего финансирования», - говорит он. То, что наша страна зависит от внешнего финансирования уже не раз признавали и президент, и правительство – без кредитов восстановить украинскую экономику будет сложно. Вместе с тем, и украинские, и американские эксперты уверены – демократы и республиканцы договорятся. Но остается вопрос: действительно ли согласие, достигнутое в Конгрессе США, будет решением проблемы, а не просто откладыванием вопроса на более поздний срок?

Впрочем, эксперты уверены – республиканцы и демократы договорятся. Слишком уж велики риски.

«Я не верю в то, что Соединенные Штаты Америки могут объявить дефолт. Страна, которая печатает доллары и не имеет серьезных ограничений на это, не допустит такого», - говорит Боярчук.

«Это смешная ситуация. Все говорят о дефолте. Но можете быть уверены: ничего подобного не будет. Просто некоторые средства массовой информации делают вид, что есть серьёзная угроза», - говорит содиректор Центра экономических и политических исследований Марк Вайсброт.

фото: profi-forex.org

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