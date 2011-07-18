Власенко: власть хочет закрыть от общественности судебный процесс

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В зал заседаний Печерского суда, где в началось рассмотрение «газового дела», не допустили прессу.

Об этом заявил защитник экс-премьер-министра, лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко Сергей Власенко, сообщает Интефакс-Украина.

«Я хочу проинформировать, что зал суда абсолютно пуст. Туда зашли какие-то неизвестные люди и почему не пускают прессу в зал судебного заседания, является непонятным», — отметил адвокат.

Власенко считает, что это связано с желанием закрыть от общественности этот судебный процесс. «Еще раз подчеркиваю, что зал пустой – ни одного представителя СМИ», — сказал он.

Напомним, на предыдущих заседаниях суда по делу Тимошенко ее защитник Власенко отсутствовал. По словам экс-премьера, он находился в командировке.