Министры МИДов Украины и Польши поговорили о евроинтеграции

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Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в рамках своего рабочего визита в Брюссель провел встречу с Министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, сообщает пресс-служба МИДа.

Украинский министр обсудил с руководителем внешнеполитического ведомства Польши, которая сейчас председательствует в ЕС, перспективы завершения переговоров по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, включая всеохватывающую и углубленную зону свободной торговли. Стороны согласились активизировать усилия в целях согласования всех проблемных вопросов переговорного процесса не позднее осени текущего года.

В связи с этим подчеркивалось, что заключение Соглашения между Украиной и ЕС станет не только общим успехом Киева и Брюсселя, но и окажет положительное влияние на благосостояние и процветание Европы и ее населения в целом. При этом К. Грищенко отметил, что в Украине особенно ценят то, что поддержка евроинтеграционных устремлений нашего государства на практике стала одним из приоритетов польского председательствования в ЕС.

Между главами МИД Украины и Польши состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и стабильности, включая прогресс в Приднестровском урегулировании, достигнутом при посредничестве Киева, а также по вопросам подготовки к Саммиту Восточного партнерства, который состоится 29-30 сентября в Варшаве.