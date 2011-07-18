Власенко за 20 минут подал на Киреева 8 заявлений

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Судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев и защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко поспорили в начале заседания.

После начала заседания новый защитник Ю.Тимошенко Николай Серый пытался подать ходатайство о привлечении его к делу Ю.Тимошенко и хотел передать копию договора между ним и Тимошенко о сотрудничестве.

Судья Киреев перебил его и сказал, что он на данное время не является лицом, допущенным к этому делу. На такое заявление Киреева защитник Власенко внес протест.

Киреев пытался перебить Власенко и приказывал ему сесть. «Вы должны выполнять распоряжение суда», - сказал судья адвокату.

«А если председатель распорядится строить ему дом?», - спросил в ответ Власенко. Он отметил, что нет в Уголовно-процессуальном кодексе нормы, которая принуждает защитника сидеть. Спор удлится уже около 20 минут, и за это время С.Власенко сделал 8 заявлений на действии председателя.

В свою очередь Киреев отметил, что поведение Власенко «свидетельствует о его неуважении к суду».



Как сообщает УНИАН, Тимошенко сегодня должна заявить ходатайство о привлечении к ее делу новых защитников – Николая Серого и Александра Плахотнюка.

фото: tymoshenko.ua