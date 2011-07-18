Москвичей убивают дешевые наркотики

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Потребление наркотиков в Москве за десятилетие увеличилось в десять раз, заявил глава московского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Вячеслав Давыдов. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

В своих выкладках он сослался на общемировую формулу, согласно которой правоохранительные структуры изымают от 5 до 10% наркотиков. По данным начальника управления ФСКН, за первую половину 2011 года наркополиция изъяла в Москве около тонны наркотических веществ. При этом, сообщил Вячеслав Давыдов, уровень смертности среди наркоманов за первый квартал текущего года увеличился до 107 человек. "В прошлом году за аналогичный период умерли 67 человек", сообщил наркополицейский.



Одной из причин роста смертности среди наркоманов, по словам Давыдова, стал переход на дешевые наркотики кустарного производства.

фото: neo-medical.ru