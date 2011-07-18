Тимошенко и Власенко продолжают бороться против Киреева

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Началось заседание Печерского районного суда города Киева по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьер-министра, лидера Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлии Тимошенко.

Заседание ведет судья Родион Киреев, в зале суда присутствует Тимошенко, ее защитник, народный депутат Украины Сергей Власенко и еще два адвоката. Кроме того, в зале находятся около 30 народных депутатов фракции «БЮТ-Батьківщина», сообщает «Интерфакс-Украина»

До начала заседания между Тимошенко и охраной суда произошла словесная перепалка – охрана отказывалась пропустить на места двух адвокатов экс-премьера. Тимошенко объявила, что пришла в суд с тремя защитниками. После этого их пустили на места.

Защитник Тимошенко Сергей Власенко возмущен, что в зале суда нет прессы.

«Я хочу проинформировать, что зал суда абсолютно пуст. Туда зашли какие-то неизвестные люди и почему не пускают прессу в зал судебного заседания, является непонятным», - сказал Власенко перед входом в здание Печерского суда.

Он допустил, что это связано с желанием закрыть от общественности этот судебный процесс. «Еще раз подчеркиваю, что зал пустой – ни одного представителя СМИ», - сказал Власенко.

В то же время Тимошенко в своей страничке на Twitter написала: "Сейчас без каких-либо оснований Власенко пытаются лишить права быть моим защитником. Он - мой последний допущенный защитник, который ознакомлен с делом».

В свою очередь председательствующий в «газовом деле» судья Печерского районного суда Родион Киреев ставит вопрос об удалении защитника экс-премьера Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко Сергея Власенко из зала суда.

После пререканий между Власенко и Киреевым, судья подчеркнул, что в связи с неоднократным нарушением судебного порядка, невыполнением распоряжений суда, суд ставит вопрос об отстранении Власенко от участия в судебном заседании.

Киреев не дал возможности новому адвокату экс-премьера Николаю Сирому зачитать договор об оказании юридических услуг, подписанный с Тимошенко. Еще один ее защитник Александр Плахотнюк занимает место рядом с Тимошенко. Судья не дал возможности им зачитать договор, подписанный с Тимошенко, подчеркнув, что Сирый не допущен к процессу и поэтому не может участвовать в судебном заседании без соответствующего разрешения суда.

Власенко возразил против таких действий судьи, однако Киреев несколько раз попросил его сесть, сославшись на то, что защитник должен выполнять распоряжение судьи и соблюдать в суде порядок. В то же время Власенко продолжил стоять. «Назовите мне статью Уголовно-процессуального кодекса, которая обязывает меня сидеть перед судом», - обратился Власенко к председательствующему. В ответ на замечание Киреева о том, что Власенко неоднократно нарушает порядок и должен выполнять распоряжения суда, защитник парировал: «А если судья издаст распоряжение построить ему дом? Это – тоже надо выполнять?».

На данный момент перепалка между Власенко и Киреевым продолжается. Защитник цитирует статью УПК, аргументируя законность своего поведения в суде.

фото: tymoshenko.ua