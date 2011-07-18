Не выдержав натиска Власенко, судья сбежал в совещательную комнату

Судья по делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Родион Киреев ушел в совещательную комнату по поводу вопроса об удалении его защитника Сергея Власенко из зала заседаний суда, передает УНН.

Р. Киреев объявил технический перерыв до 12.50. Перед этим он попросил С. Власенко обосновать свое поведение в зале судебных заседаний, на что тот ответил: «В данном случае суд высказал свою предвзятость. Учитывая, что на прошлом заседании, состоявшемся 15 июля, на месте прокуроров сидел прокурор, ее не допущенный к рассмотрению дела, но у вас это не вызвало никакого удивления. Хотя прошлый раз вы не допустили одного из защитников Тимошенко Александра Плахотнюка, аргументируя это тем, что он не имеет полномочий защитника».

Он продолжал приводить еще аргументы, но судья не дослушал его, сказав, что аргументы ему уже понятны и ушел в совещательную комнату.

Кроме того, С. Власенко сообщил, что сегодня в 09.40 было зарегистрировано заявление о допуске двух защитников Ю. Тимошенко к рассмотрению уголовного дела - это Николай Серый и Александр Плахотнюк.