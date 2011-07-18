Государственные акты на землю будут действительны и через 20 лет

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«Государственные акты на землю будут действительны и 10, и 20 лет, и ... Лишь при трансакциях с участком этот документ будут изымать.

Эта норма Закона Украины «О государственном земельном кадастре» будет действовать с 1 января 2013 года. Граждане, по желанию, смогут получить выписку из государственного реестра о своей собственности, а также будет бесплатный доступ к информации о своей и другие земельные участки через Интернет (за исключением персональных данных)», - отметил Николай Калюжный, заместитель Председателя Госземагентства во время регионального семинара по вопросам внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов.

В учебном семинаре во Львове приняли участие представители Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областей. В рамках мероприятий по разъяснению основных положений проекта Закона «О рынке земель», Закона Украины «О государственном земельном кадастре», такие семинары пройдут еще в Киеве, Симферополе, Полтаве, Хмельницком, Одессе.

фото: milli-firka.org