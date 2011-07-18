Земельный кадастр дополнят информацией о регистрации земельных участков

«Программу создания Государственного земельного кадастра разрабатывает Государственное агентство земельных ресурсов Украины, она поступит в Верховную Раду осенью этого года, - сообщил во время заседания круглого стола «Земельный кадастр - путь к земельной реформе» первый заместитель Председателя Госземагентства Артем Кадомский, сообщает пресс-служба Кабмина

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«Мы уверены, что до 1 января 2012 года сможем обеспечить составляющую формирования Государственного земельного кадастра, касающаяся базы регистрации земельных участков. Планируем дополнить базу всей регистрационной информации, которая на сегодня у нас есть», - сказал он.

Артем Кадомский акцентировал внимание на особой роли земельного кадастра в реформировании земельных отношений. Принятый Верховной Радой Закон «О Государственном земельном кадастре» является одной из предпосылок для завершения земельной реформы, рационализации землепользования и формирования полноценного и прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения. Он содержит ряд принципиально новых положений об основаниях, процедуры и сроков проведения государственной регистрации земельных участков, которые направлены на уменьшение коррупции, упрощение и ускорение всех необходимых процедур. В частности, законом введен институт государственных кадастровых регистраторов - специально уполномоченных должностных лиц, несущих личную ответственность за регистрацию документов Государственного земельного кадастра и являются процессуально независимыми субъектами.

Также чиновник отметил, что Законом урегулирован порядок обмена информацией между Государственным земельным кадастром и Государственным реестром прав на недвижимое имущество. Установлено, что информация о внесении в ГЗК сведений о сложившейся земельный участок вместе с ее кадастровым планом в электронном виде поступает в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Последний, в свою очередь, направляет в Государственный земельный кадастр информацию о том, что право на земельный участок зарегистрировано за определенным лицом.

Кроме того, отметил Артем Кадомский, Закон содержит положения об открытости данных ГЗК и предусматривает обязательность отражения сведений земельного кадастра в сети Интернет с режимом открытого доступа за исключением сведений, бесплатное распространение которых запрещено законом, что безусловно принесет значительную пользу обществу и способствовать формированию позитивного имиджа Украины как инвестиционно привлекательного государства.