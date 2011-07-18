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Несмотря на то, что в судебном заседании объявлен перерыв до 12:50, судебная милиция блокирует защитников Юлии Тимошенко в зале суда.

«В данном случае сотрудники «Грифона» занимаются непонятно чем, не ссылаются, на основании чего они здесь находятся, они запрещают защитникам передвигаться в зале, не выпускают и не запускают, ссылаются на некие мифический приказ непонятно кого. Мы пытались выяснить, чей приказ, но они не отвечают на вопросы и блокируют полностью защиту», - сказал Власенко.

Сейчас в зале судебного заседания находятся восемь представителей судебной милиции «Грифон», которые выстроились в ряд между присутствующими в зале и частью зала, в которой находятся места для подсудимой, стороны защиты, стороны обвинения и собственно суда.

«Сейчас «Грифон» силой выбрасывает моего нового защитника А. Плахотнюка из зала судебного заседания. Вокруг суда удвоили количество «Беркута». Они в машинах по ул. Б. Хмельницкого и у Золотых Ворот. К чему готовятся?», - написала Юлия Тимошенко на своей странице в Twitter.

фото: tymoshenko.ua