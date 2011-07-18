Власенко: в суд вызваны представители Нафтогаза

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Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко не исключает, что судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев сегодня продолжит рассмотрение дела экс-премьера при отсутствии в судебном зале ее и защитников, сообщает УНИАН.

«Через час меня, скорее всего, удалят. Через полчаса после этого он (Киреев. Ред.) удалит Тимошенко, и опять в режиме, так же, как 15 июля, суд не допустит новых защитников, хотя я трижды подчеркнул, что это ходатайство уже заявлялось, что его нужно рассматривать; и сразу после этого начнет заслушивать свидетелей, которых я уже видел в коридорах Печерского районного суда», - сказал адвокат.

По его словам, судья, в нарушение законов и требований Уголовно-процессуального кодекса, попытается продолжать судебное разбирательство в отсутствии Тимошенко и ее защиты.

«Это делается для того, чтобы вопреки закону, вопреки здравому смыслу, вопреки прямым требованиям Уголовно-процессуального кодекса убрать прессу, в тишине кабинета вместе только с прокурором зачитать тот документ, который уже подготовили председательствующему по делу судье Кирееву», - считает Власенко.

Он сообщил, что в Печерский районный суд в качестве свидетелей со стороны государственного обвинения уже вызваны представители НАК «Нафтогаз Украины».

«В коридоре суда стоят представители НАК «Нафтогаз Украины», которых, скорее всего, будут допрашивать. Я не видел Дубину, но я видел других сотрудников «Нафтогаза Украины», - добавил защитник Тимошенко.

В данное время в заседании Печерского райсуда объявлен перерыв до 12.50 для решения вопроса относительно удаления из зала суда адвоката Власенко.