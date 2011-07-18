Наливайченко согласен присоединиться к БЮТ

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В интервью, размещенном на сайте "Нашей Украины" глава политсовета партии Валентин Наливайченко сообщил, что его партия не претендует на монополию в мероприятии, проведенном 12 июля.

"Политические силы вместе выступили за то, чтобы координировать усилия на выборах. Я уверен, этого хотят и те, кто пришли на встречу, и те, кто не пришли. Мы предложили одно: перейти к действиям. Действие и произошло 12 июля. Это была первая рабочая встреча оппозиционных сил", заявил он.

В то же время политик считает, что причиной отсутствия а мероприятии Юлии Тимошенко стал "несправедливый суд над ней".

На уточняющий вопрос журналиста: "То есть, БЮТ к вам присоединится?", Наливайченко ответил: "Мы к ним присоединимся, если это будет нужно. Повторяю еще раз: "Наша Украина" не претендует на монополию в этом процессе, мы работаем со всеми на равных принципах".