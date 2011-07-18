Таджикистан предпочел ВТО Таможенному союзу

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Таджикистан предпочитает Всемирную торговую организацию (ВТО) вступлению в Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, заявил министра иностранных дел республики Хамрохона Зарифи, сообщает «Интерфакс».

«У нас пока нет общей границы со странами Таможенного союза. После вхождения Кыргызстана в ТС можно будет серьезно говорить о планах вхождения в него Таджикистана. Пока же мы смотрим на ВТО, поскольку и Кыргызстан и соседний Китай уже являются ее членами», - сказал министр.

По словам Зарифи, последний раунд переговоров по вступлению в ВТО был успешным. Сейчас от всех стран-членов ВТО получено принципиальное согласие на вступление Таджикистана в объединение, кроме США и Евросоюза.

В то же время, вступление Таджикистана в ТС негативно бы сказалось на инфляции в республике, поскольку тогда Таджикистану пришлось бы повысить таможенные сборы на страны, не входящие в ТС. Дело в том, что основные промышленные товары Таджикистан импортирует из Турции и Китая.

фото: mfa.tj