Сегодня в Украину прибудет делегация НАТО

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Военная делегация НАТО сегодня прибывает в Украину с трехдневным визитом, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Делегацию возглавил верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

«Главная цель визита - обсуждение вопросов текущего состояния и перспектив развития сотрудничества Вооруженных сил Украины с НАТО, а также возможных путей расширения сотрудничества и повышения оперативных возможностей Вооруженный сил Украины», - говорится в сообщении.

Завтра Ставридис примет участие в переговорах с делегацией ВС Украины во главе с начальником Генштаба – главнокомандующим ВС Украины генерал-полковником Григорием Педченко.

«Стороны намерены обсудить вопросы реформирования ВСУ, сотрудничества Украины с НАТО в рамках развития военных возможностей, а также участия Украины в многонациональных учениях, операциях под эгидой НАТО и Сил реагирования Альянса», - говорится в сообщении.

Запланирована также встреча Ставридиса с министром обороны Украины Михаилом Ежелем.

В среду военная делегация НАТО побывает с визитом в Севастополе. Там состоится встреча с командующим Военно-морских сил Украины адмиралом Виктором Максимовым. Представители делегации НАТО посетят большой десантный корабль «Константин Ольшанский» и фрегат «Гетман Сагайдачный».

фото: mil.gov.ua