Наливайченко: Ющенко не будет баллотироваться во Львовской области

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На втором этапе съезда "Нашей Украины" будет дан старт предвыборной кампании патрии. Об этом сказал в интервью, размещенном на сайте "Нашей Украины" глава политсовета партии Валентин Наливайченко.

Комментируя решение партии относитель того, что члены НУ, занимавшие государственные посты, должны идти в парламент через мажоритарные округа, Наливайченко заявил: "Да. Начинать надо с себя. Я как председатель политсовета об этом также прямо заявил, что пойду к людям и буду отчитываться перед ними. Если они меня поддержат, значит, отбор я прошел ... Среди наших представителей во власти - министров и т.д. - было немало людей, которые стояли на серьезных патриотических позициях. Но потом все было представлено так, что один Ющенко несет за все ответственность".

"Чтобы не идти во вчерашний день, мы пошли в завтрашний день. Что касается доверия и того, кто ею пользуется, это будет решать избиратель", добавил политик.

На вопрос о планах экс-президента Ющенко, Наливайченко сказал, что Виктор Андреевич остается главой партии, и у них прекрасные и "вполне партнерские" отношения.

В то же время он решительно опроверг информацию о том, что Ющенко будет баллотироваться по одному из львовских округов.

"Я опровергаю эту информацию, это кто-то умышленно подбрасывает нам то, чего у партии нет", заявил политик.

фото: razom.org.ua

