Янукович освободил от должностей членов ГКЦБФР

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Президент Украины Виктор Янукович подписал указы об освобождении членов Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе главы государства.

Сергей Бирюка освобожден от должности члена Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в связи с окончанием срока полномочий.

Владимир Петренко освобожден от должности члена Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии с пунктом 3 часть первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе».

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку создана Указом Президента Украины в 1995 году с целью комплексной правовой регулирования отношений, которые возникают на рынке ценных бумаг, обеспечения защиты интересов граждан Украины и государства, предотвращения злоупотреблений и нарушений в этой сфере.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины.