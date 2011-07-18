Наливайченко: Ющенко держал бой за всех

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В интервью, размещенном на сайте "Нашей Украины" глава политсовета партии Валентин Наливайченко заявил, что и партия, и ее глава Виктор Ющенко поддерживают Юлию Тимошенко и считают суд над ней несправедливым.

В то же время, по поводу известного высказывания экс-президента о том, что Тимошенко и Янукович - угроза одного порядка, Наливайченко сказал: "Знаете, он имеет право на это ... Поддержка - это не только одни комплименты, это и откровенный разговор о том, что является национальным интересом ... Я не хочу трогать вчерашний день, потому что так мы забываем о дне сегодняшнем. Но Виктор Ющенко как Президент поддерживал Юлию Владимировну, поддерживал долго и последовательно ... "

Комментируя возможность правового преследования Ющенко, глава политсовета НУ выразил мнение, что "человека может защитить только одно - его дела. А Виктор Ющенко не предавал национальные интересы, и это - самое главное". "Он, повторяю, не предавал национальные интересы. Держал бой за всех", добавил Наливайченко.

фото: razom.org.ua