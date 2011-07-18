Киреев предлагает лишить Власенко адвокатской лицензии

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Судья по делу Родион Киреев принял решение обратиться в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Сергея Власенко лицензии на право заниматься адвокатской деятельностью.

Как передает ЛигаБизнесИнформ, кроме того суд принял решение обратиться к регламентному комитету Верховной Рады с тем, чтобы тот рассмотрел действия народного депутата Власенко в судебном процессе над Тимошенко.

Киреев уточнил, что поведение Власенко не отвечало нормам морали и права.

Зал встретил смехом решение обратиться в регламентный комитет смехом.

Напомним, судья Киреев пояснил свою инициативу об отстранении Власенко от судебного процесса ненадлежащим процессуальным поведением адвоката и его неуважительным отношением к суду. Защитник с самого утра пытался сделать несколько заявлений в ответ на действия судьи и отказывался сидеть на своем месте в присутствии суда, ссылаясь на то, что Уголовно-процессуальный кодекс к этому не обязывает.

фото: tymoshenko.ua