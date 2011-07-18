Наливайченко: все три ветви власти признали раз и навсегда Голодомор геноцидом

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В интервью, размещенном на сайте "Нашей Украины" глава политсовета партии Валентин Наливайченко прокомментировал тему Голодомора в контексте действий нынешней власти. В частности то, что в первый же день правления Януковича с президентского сайта исчезла соответствующая страница, а недавно Кабмин выделил 4 млн грн на памятник жертвам Голодомора в Вашингтоне.

"Я могу сказать, что и я лично, и наша политическая сила остаемся на прежних позициях. Суть дела в том, что в Украине на законодательном уровне раз и навсегда определено, что Голодомор 30-х годов был геноцидом украинского народа. Существует и соответствующее заключение на исполнительном уровне - заключение Министерства юстиции. В Украине расследовалось соответствующее уголовное дело, и было определено, в чем заключается преступление геноцида, и какие механизмы применялись для уничтожения 10 миллионов безвинных людей. То есть все три ветви власти признали раз и навсегда Голодомор геноцидом, а на международном уровне существует, как вы знаете, конвенция ООН, которой 146 стран-подписантов так же признали это преступление геноцидом", сказал он.

"О власти... Не знаю ... Это вопрос к ней. Возможно, и Партия регионов признала, что этот вопрос неполитический. А реальный вопрос в том, будут ли в будущем у нас концлагеря, каким вообще будет будущее - наше и наших детей", добавил политик.

Что же касается действий СБУ в контексте дела «Тюрьмы на Лонцкого» (мемориальный музей жертв оккупационных режимов во Львове. - Ред.), то Наливайченко считает необходимым рассекретить все документы и прекратить все уголовные преследования (директора музея Руслана Забилого обвиняют в разглашении государственной тайны. - Ред .) "Вот такая моя позиция: рассекретить, выдать об этом книжку, да еще и поблагодарить исследователей", сказал он.

фото: razom.org.ua