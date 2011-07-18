Тимошенко требует четырех защитников

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила суду ходатайство о допуске к процессу четырех защитников. Об этом сообщает Левый берег.

Перед этим Юлия Тимошенко несколько раз обращалась в суд с требованием рассмотреть его заявление о допуске к процессу адвокатов.

«Я требую дать мне защитников - Плахотнюка и Серого - иначе весь этот судебный процесс превращается в абсурд», - говорила она.

Напомним, ранее Печерский райсуд Киева постановил отстранить от процесса над Тимошенко ее защитника Власенко.

фото: tymoshenko.ua