Тимошенко встала перед судом. Чтобы передать документы

{1-}

Судья Родион Киреев частично удовлетворил ходатайство Тимошенко, допустив к защите адвокатов Александра Плахотнюка и Николая Серого, сообщает Украинская правда.

Относительно американских адвокатов ходатайство не удовлетворенно, поскольку, как объяснил Киреев, "суду не предоставлены свидетельства о правах заниматься адвокатской деятельностью, а также не названа норма закона, на основании которой этих людей нужно привлечь". Позднее он сказал, что свидетельства поданы на английском языке, но не переведены.

"Вот вам - в письменном виде", - сказала Тимошенко, резко встала и положила заявление на стол судьи.

После этого Киреев еще раз напомнил Тимошенко о необходимости соблюдать порядок в зале суда и выполнять распоряжение председательствующего.

"Удалось принудить марионетку Киреева зачитать заявление о допуске других адвокатов", - прокомментировала ситуацию в своем Твиттере Тимошенко.

фото: tymoshenko.ua