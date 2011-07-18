Тимошенко заявила ходатайство об отводе Киреева

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Защита экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявила ходатайство об отводе судьи Родиона Киреева. Такое решение огласил адвокат подсудимой Николай Серый, передает корреспондент РБК-Украина.

«Судья Киреев незаконно удалил 15 июля Тимошенко и не допустил защиту, тем самым грубо нарушил права Тимошенко. Поэтому мы заявляем отвод судье Кирееву», - заявил Серый.

Напомним, ранее Печерский райсуд Киева привлек к делу двух новых защитников Тимошенко - Николая Серого и Александра Плахотнюка.

фото: tymoshenko.ua