В Словакии остановили выход единственной украинской газеты

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15 июля 2011 из-за ограничения финансирования вышел последний номер единственной украинской газеты в Словакии «Нове життя», сообщает сайт Закарпаття.

По информации газеты, из грантовых фондов заместителя председателя правительства СР для ее издания в 2011 году было выделено наполовину меньше средств по сравнению с прошлым и предыдущими годами.

Редакция и издатель — Союз русинов-украинцев Словакии (СРУСР) — не видят гарантий для продолжения издания газеты. В этой связи Центральный совет СРУСР обратился с соответствующим письмом в компетентные инстанции, чтобы решить вопрос издательства единственной украинской газеты в Словацкой Республике.

«По решению Центрального совета СРУСР этим номером редакция временно прекращает регулярное издание газеты. Если в ближайшем будущем издателю удастся найти соответствующие средства, издание газеты будет возобновлено», — говорится в заявлении редакции газеты «Нове життя».