Янукович за жесткий порядок в сфере ЖКХ

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Президент требует обеспечить единый подход к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом глава государства заявил во время встречи в Крыму с министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолием Близнюком и представителями Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины, сообщили Главреду в пресс-службе Президента.

«Тарифы, безусловно, нам нужно отрегулировать», - сказал Янукович.

Глава государства особо подчеркнул важность ответственного отношения власти к формированию тарифов. «Очень важно, чтобы мы сломали ту практику, которая уже пустила корни во всю систему ЖКХ, - практику, когда безответственно формируются тарифы. И это стало привычкой», - сказал Янукович.

Президент отметил, что в тарифы на жилищно-коммунальные услуги не должны закладываться те позиции, за которые должно платить государство, а не граждане. «Мы не должны перекладывать проблемы государства на людей... Нам надо срочно упорядочить все, что возможно, на этот и следующий годы посмотреть, что мы можем взять на учет и обязаны это сделать, чтобы люди не платили лишние деньги», - отметил Президент.

По словам Януковича, сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве страны непростая ситуация, а люди фактически «стали заложниками такой государственной политики в ЖКХ, которая не устраивает никого».

Президент отметил важность налаживания жесткого учета жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляет государство или предприятия различных форм собственности, работающих в этой области.



