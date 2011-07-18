Янукович постановил образовать Нацагентство по вопросам госслужбы

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Президент Украины Виктор Янукович постановил образовать Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, реорганизовав Главное управление государственной службы Украины. Соответствующий указ Президента № 769/2011 от 18 июля 2011 г. размещен на веб портале главы государства, сообщает РБК.

Президент также утвердил Положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

В связи с вступлением в силу нового указа, утрачивают силу:

указ Президента Украины от 2 октября 1999 года № 1272 «Об утверждении положения о Главном управлении государственной службы Украины»;

пункт 14 изменений, которые вносятся в указы Президента Украины, утвержденных указом Президента Украины от 5 марта 2004 года № 280 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины»;

указ Президента Украины от 6 ноября 2004 года № 1375 «О внесении изменений в положение о Главном управлении государственной службы Украины»;

указ Президента Украины от 4 октября 2005 года № 1413 «О внесении изменений в положение о Главном управлении государственной службы Украины».

Указ вступает со дня его опубликования.